Depardieu conteste jeudi en appel son renvoi en procès pour viols

Les avocats de Gérard Depardieu tenteront jeudi de faire annuler en appel le renvoi de l'acteur devant la cour criminelle départementale pour viols présumés sur l'actrice Charlotte Arnould, ont indiqué mercredi des sources judiciaire et proches du dossier à l'AFP.

Renvoyé en procès par une décision d'août 2025, l'acteur de 77 ans avait fait appel. Ses nouveaux avocats doivent présenter jeudi leurs arguments, lors d'une audience à huis clos devant la cour d'appel de Paris.

Les nouveaux conseils de Gérard Depardieu cherchent à lui éviter un procès criminel et à obtenir un non-lieu, selon les sources proches du dossier. Sollicités par l'AFP, ils n'ont pas souhaité s'exprimer.

La défense estime "qu'aucune charge" ne peut être retenue contre Depardieu, a indiqué l'une des sources proches. Sa stratégie visera à remettre en cause la version de la plaignante, en s'appuyant sur ses différentes déclarations ou en s'attaquant à des éléments de personnalité, a ajouté cette source.

De son côté, le parquet général demande la confirmation du renvoi en procès de Depardieu, suivant l'argumentation des juges d'instruction, ont indiqué deux sources proches du dossier à l'AFP.

"Dans la continuité de l'avocat précédent de Gérard Depardieu, ses nouveaux conseils perpétuent le dénigrement de la victime comme stratégie de défense", a déploré l'avocate de Charlotte Arnould, contactée par l'AFP.

"Or, dans cette procédure, tous les magistrats depuis six ans ont confirmé la mise en accusation sur la base d'éléments étayés, dont la vidéo de télésurveillance qui a filmé les agressions et viols", a relevé Me Carine Durrieu Diebolt. "Nous faisons confiance à la justice pour avoir enfin un procès. Il est temps, au terme de huit ans de procédure !", a-t-elle insisté.

La décision devrait être mise en délibéré et rendue à une date ultérieure.

Charlotte Arnould accuse Gérard Depardieu de l'avoir violée pendant l'été 2018. Alors âgée de 22 ans, elle accuse Depardieu de l'avoir violée chez lui, où elle s'était rendue à son invitation. Elle avait déposé plainte en août 2018 dans les Bouches-du-Rhône, quelques jours après les faits présumés.

Le parquet de Paris avait récupéré l'enquête puis l'avait classée en juin 2019 pour "infraction insuffisamment caractérisée".

Mais Charlotte Arnould a obtenu ensuite, par une nouvelle plainte, la désignation à l'été 2020 d'une juge d'instruction, qui a mis en examen l'acteur le 16 décembre suivant. Lors de l'enquête, Gérard Depardieu a assuré que la relation était consentie.

Selon des éléments de l'ordonnance de mise en accusation obtenus par l'AFP, la magistrate instructrice a souligné les "déclarations claires et précises" de Charlotte Arnould dès sa plainte puis au cours de l'instruction, corroborées ensuite par la vidéosurveillance du domicile de l'acteur, qui a eu lui au contraire des "déclarations fluctuantes".

Multiprimé du "Dernier métro" à "Cyrano de Bergerac", Gérard Depardieu a été pendant plusieurs décennies considéré comme un géant du cinéma français, connu dans le monde entier, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles.

Depardieu sera jugé en appel, dans une autre affaire, du 16 au 20 novembre, accusé d'avoir agressé sexuellement deux femmes sur le tournage des "Volets verts" en 2021.

En mai 2025, en première instance, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles.