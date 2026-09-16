La Ville de Saint-Vallier a présenté deux nouveaux équipements destinés à améliorer le quotidien des enfants et des jeunes. Le mercredi 9 septembre, un nouvel espace de restauration scolaire a été inauguré au sein de l’école IFJC. La commune a également réceptionné un nouveau mini-bus électrique. Ces deux réalisations répondent à des besoins liés à l’accueil, au confort et aux déplacements des jeunes.



Le nouvel espace de restauration doit notamment offrir des conditions adaptées aux enfants accueillis dans l’établissement. De son côté, le véhicule électrique vient renforcer les possibilités de transport. Ces investissements s’inscrivent ainsi dans une démarche visant à rendre les équipements plus accessibles aux jeunes accompagnés par le Pôle Enfance des PBESL.

Des aménagements pour favoriser l’autonomie

Pour les jeunes concernés, ces nouveaux équipements doivent faciliter les déplacements et améliorer les conditions de prise en charge au quotidien. Le mini-bus constitue un nouvel outil de mobilité, tandis que l’aménagement de l’école apporte une réponse aux besoins liés aux temps de restauration.



La réalisation de ces deux projets a mobilisé plusieurs acteurs. Les PBESL soulignent notamment la participation de la Ville de Saint-Vallier, de ses élus et de ses agents, ainsi que le soutien de la CAF de Saône-et-Loire. Des entreprises ont également pris part à leur mise en œuvre. Ces investissements illustrent la volonté des acteurs locaux de développer des infrastructures adaptées aux besoins des enfants et de soutenir leur inclusion.