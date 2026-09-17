Encourager le respect et le bien-vivre ensemble dans les transports en commun, tel est l'objectif de Transdev en cette rentrée. Plutôt que de multiplier les interdits, de culpabiliser les voyageurs ou de mettre l’accent sur les seuls comportements qui posent problème, la campagne fait le choix d’une approche positive et responsabilisante. Ainsi, c'est avant tout le sourire qui est mis en avant, celui des usagers de tous âges et celui des conducteurs. La campagne choisit de valoriser ces comportements qui existent déjà et de montrer que chacun, par des gestes simples, peut contribuer à rendre le trajet plus agréable pour tous. Respecter l’espace des autres, veiller au niveau sonore, ne pas gêner les passages, laisser un véhicule propre. Transdev rappelle en effet qu'aussi visibles soient-elles, les incivilités ne doivent pas occulter le fait que les voyages se déroulent la majeure partie du temps dans un climat de respect et de convivialité.

Créer un environnement plus respectueux

«Chaque jour, sur nos réseaux, nous accompagnons des milliers de voyageurs dont l’expérience dépend autant de la qualité de notre service que des comportements à bord. Incivilités, manque de courtoisie ou négligences du quotidien peuvent altérer le bien-être de tous, voyageurs comme collaborateurs, souligne Laurent Mahieu, Directeur régional Transdev Hauts-de-France et Transdev Grand Est. À travers cette nouvelle campagne, nous souhaitons rappeler une conviction simple : bien voyager ensemble repose sur l’implication de chacun. Par son attitude comme par ses actions, chacun peut contribuer à un environnement plus respectueux, plus serein, au service du bien commun».

Les affiches de la campagne se déploient courant septembre, notamment sur le réseau PASTEL, le réseau de la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois, et Villeo – Retzeo, le réseau de transport de la Communauté de communes Retz-en-Valois, en résonance notamment avec la Semaine européenne de la mobilité.