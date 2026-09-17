Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Saône-et-Loire a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de ses outils opérationnels. Après près de deux ans de préparation, l’établissement a mis en service NexSIS 18-112. Cette transition marque l’abandon définitif de GIPSI WebCSAT, utilisé depuis près de trois décennies.



La bascule a été réalisée à l’issue de la huitième et dernière mise à l’épreuve du système, appelée MER «infinie». Le SDIS 71 devient ainsi le 25e service départemental d’incendie et de secours à adopter NexSIS 18-112. La mise en service s’est déroulée en présence de représentants du conseil d’administration du SDIS, de l’Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) et du SAMU 71.

De nouveaux outils pour les secours

Le déploiement a nécessité plusieurs chantiers, notamment la fiabilisation et l’intégration des données, le paramétrage du système et l’évolution des infrastructures informatiques. Le centre de traitement de l’alerte et le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CTA-CODIS) ont également été réaménagés. Les sapeurs-pompiers ont par ailleurs été formés à ce nouvel environnement numérique.



Le projet a été mené avec l’ANSC et plusieurs partenaires. Le SDIS 71 a notamment travaillé avec le SAMU 71 pour mettre en place l’interfaçage de l’Hub Santé entre les deux services. La Saône-et-Loire devient ainsi le premier département à déployer cette interconnexion entre le SDIS et le SAMU dans le cadre de NexSIS 18-112.