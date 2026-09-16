Le dispositif MOBIGAM, porté par le CILEF, organise une Odyssée de la mobilité jeudi 17 septembre à Autun. Sous la forme d’un rallye en équipe, l’événement invite les participants à explorer différentes solutions de déplacement disponibles dans la ville. Le départ est prévu à 13h30 au CILEF.



Au cours de l’après-midi, les équipes devront rejoindre plusieurs étapes réparties dans Autun. Elles pourront expérimenter différents moyens de transport, notamment la marche, le vélo, le bus et le covoiturage. Des professionnels de la mobilité et de la sécurité routière participeront également à plusieurs étapes. Cette initiative vise à mieux faire connaître les alternatives à la voiture individuelle et à aider les habitants à identifier les solutions correspondant à leurs besoins.

Une arrivée à la gare

L’Odyssée s’achèvera à 17h à la gare d’Autun. Les participants pourront ensuite prendre part à un moment convivial organisé pour clôturer la journée. Des lots seront également remis aux équipes à l’issue du rallye. L’événement est ouvert gratuitement aux participants. Une inscription préalable est toutefois nécessaire auprès du CILEF, au 03 85 86 51 92. À travers cette opération, MOBIGAM entend proposer une découverte concrète des solutions de mobilité présentes sur le territoire, dans un format collectif et ludique.