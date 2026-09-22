Mâcon lance ses premières Épicuriales gourmandes

Les Épicuriales mâconnaises proposeront deux jours consacrés aux spécialités du Mâconnais. Organisé par l’Office de Tourisme de Mâcon Sud Bourgogne, l’événement associera gastronomie, viticulture et découverte du patrimoine local. Les visiteurs pourront participer aux «Flâneries Gourmandes», un parcours pédestre dans le centre-ville. Plusieurs étapes de dégustation sont prévues dans des lieux patrimoniaux, avec des accords entre plats et vins de l’appellation Mâcon. Le circuit passera notamment par la place Saint-Pierre, la Chambre de commerce et d’industrie, l’Hôtel-Dieu, l’Hôtel Senecé et les Halles Saint-Pierre. Des visites courtes permettront également de découvrir plusieurs sites du centre historique.

Un banquet au château d’Hurigny

Le second temps fort sera le «Fascinant Banquet des Chefs», organisé samedi soir au Château d’Hurigny. Ce rendez-vous réunira des savoir-faire culinaires et viticoles locaux dans un cadre patrimonial. Les participants pourront découvrir plusieurs spécialités préparées par des acteurs du territoire, accompagnées de vins de l’appellation Mâcon. Des jus de fruits seront également proposés. Les inscriptions aux différentes animations sont ouvertes jusqu’au 28 septembre. L’événement se déroulera à Mâcon et dans ses environs les 3 et 4 octobre 2026.