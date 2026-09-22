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Mâcon lance ses premières Épicuriales gourmandes

Les 3 et 4 octobre 2026, Mâcon accueillera les premières Épicuriales mâconnaises. L’événement mettra à l’honneur les produits locaux, la cuisine et les vins du territoire à travers deux rendez-vous mêlant dégustations et patrimoine.

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© Mâcon Tourisme.

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Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 22 septembre 2026 - Mis à jour le 22 septembre 2026

Les Épicuriales mâconnaises proposeront deux jours consacrés aux spécialités du Mâconnais. Organisé par l’Office de Tourisme de Mâcon Sud Bourgogne, l’événement associera gastronomie, viticulture et découverte du patrimoine local. Les visiteurs pourront participer aux «Flâneries Gourmandes», un parcours pédestre dans le centre-ville. Plusieurs étapes de dégustation sont prévues dans des lieux patrimoniaux, avec des accords entre plats et vins de l’appellation Mâcon. Le circuit passera notamment par la place Saint-Pierre, la Chambre de commerce et d’industrie, l’Hôtel-Dieu, l’Hôtel Senecé et les Halles Saint-Pierre. Des visites courtes permettront également de découvrir plusieurs sites du centre historique.

Un banquet au château d’Hurigny

Le second temps fort sera le «Fascinant Banquet des Chefs», organisé samedi soir au Château d’Hurigny. Ce rendez-vous réunira des savoir-faire culinaires et viticoles locaux dans un cadre patrimonial. Les participants pourront découvrir plusieurs spécialités préparées par des acteurs du territoire, accompagnées de vins de l’appellation Mâcon. Des jus de fruits seront également proposés. Les inscriptions aux différentes animations sont ouvertes jusqu’au 28 septembre. L’événement se déroulera à Mâcon et dans ses environs les 3 et 4 octobre 2026.