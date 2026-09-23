Une charte pour lutter contre les dépôts sauvages en forêt de Retz

La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) et l’Office national des forêts (ONF) travaillent conjointement, depuis de nombreuses années, pour lutter contre les dépôts sauvages en forêt. Ils en ont d’ailleurs fait, avec la Cité internationale de la langue française, l’un des engagements du Label Forêt d’exception®(FODEX) obtenu pour la forêt de Retz, en février 2022. Plusieurs actions ponctuelles ont été menées : l’ONF, les chasseurs de la forêt domaniale et les associations intervenant en forêt de Retz participent à l’opération Hauts-de-France Propres avec l’aide logistique de la CCRV. En parallèle, la CCRV permet à l’ONF d’avoir un accès gratuit à la déchèterie de Villers-Cotterêts pour déposer les déchets de petit volume ramassés par les agents forestiers.

Prévention et répression

Cependant ces actions ponctuelles s’étant avérées insuffisantes pour réduire les dépôts sauvages et en assurer l’enlèvement dans des délais raisonnables, la CCRV, l’ONF et la Cité ont souhaité une mobilisation plus importante. Il a ainsi été proposé aux différents acteurs locaux, communes, associations, collectivités, forces de l’ordre, de signer une charte «propreté en lisières et forêt de Retz» constituée autour de 3 objectifs et d’un plan d’actions. Au total, 28 signataires se sont engagés à travailler conjointement pour améliorer la prévention et la répression.

Plusieurs objectifs ont été fixés : réduire de façon significative le volume de déchets à collecter, définir les voies et moyens pour atteindre cet objectif (organisation et coordination, actions de prévention, communication, signalement et repérage des déchets, collecte des déchets, répression, suivi de la charte et du plan d’actions), veiller à ce que les déchets issus des dépôts sauvages en forêt et lisères soient collectés et traités dans les bonnes filières avec le meilleur mode de valorisation en fonction de leur typologie. Et trois domaines d'intervention ont été établis : la prévention et la communication, la collecte des déchets et la répression.