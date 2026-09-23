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Le Réseau vélo et marche tient ses rencontres à Nancy

Le Réseau vélo et marche, association de référence des collectivités en faveur des mobilités actives, tient ses deuxièmes rencontres au centre de congrès Prouvé de Nancy du 30 septembre au 2 octobre. 

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Les mobilités actives seront à l’honneur à l’occasion des 2es Rencontres du réseau vélo et marche, du 30 septembre au 2 octobre à Nancy. © gearstd-Adobe Stock (généré à l’aide de l’IA).

Les mobilités actives seront à l’honneur à l’occasion des 2es Rencontres du réseau vélo et marche, du 30 septembre au 2 octobre à Nancy. © gearstd-Adobe Stock (généré à l’aide de l’IA).

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 23 septembre 2026 - Mis à jour le 23 septembre 2026

Deux jours et demi de mobilités actives ! Du 30 septembre au 2 octobre, le Réseau vélo et marche tiendra ses deuxièmes rencontres au centre de congrès Prouvé de Nancy. 

Au programme : parcours thématiques, ateliers immersifs et tables rondes

Un forum d’une trentaine d’exposants sera installé pour présenter des solutions concrètes visant à développer les mobilités actives et découvrir les projets vélo et marche portés par le Département de Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy et la Région Grand Est. 

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