Le Réseau vélo et marche tient ses rencontres à Nancy

Deux jours et demi de mobilités actives ! Du 30 septembre au 2 octobre, le Réseau vélo et marche tiendra ses deuxièmes rencontres au centre de congrès Prouvé de Nancy.

Au programme : parcours thématiques, ateliers immersifs et tables rondes

Un forum d’une trentaine d’exposants sera installé pour présenter des solutions concrètes visant à développer les mobilités actives et découvrir les projets vélo et marche portés par le Département de Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy et la Région Grand Est.