Sécurité routière en Meuse : sensibiliser les jeunes

En 2025, les jeunes entre 17 et 25 ans représentaient 30% des victimes sur la route en Meuse. Face à cette réalité, la préfecture de la Meuse en lien avec les services de l’Éducation nationale, multiplie les opérations avec la volonté de porter non pas la bonne parole, mais de faire tester aux jeunes les conséquences de la vitesse ou d’une consommation d’alcool et de stupéfiants. Depuis septembre, quatre opérations ont été conduites sur le terrain. La dernière en date a eu lieu au lycée Raymond-Poincaré de Bar-le-Duc où des jeunes adultes ont été ciblés avec une centaine d’élèves de BTS en âge de conduire. «Au-delà de rappeler les règles de bonne conduite, c’est leur permettre d’expérimenter les choses par des simulations, de leur faire vraiment prendre conscience des risques et ainsi de pouvoir adapter et adopter les bons comportements», explique Sara Janssen, directrice du cabinet de la préfète de la Meuse et chargée de la sécurité. Pour les convaincre, pas de grands discours, mais des ateliers pratiques avec un parcours à réaliser avec des lunettes de simulation permettant de reproduire certaines altérations de la perception, un mur digital destiné à mesurer le temps de réaction ou encore une «roue de la fortune» permettant de tester ses connaissances.

Aller vers tous les publics

Une centaine d’élèves se sont prêtés au jeu pour cette matinée placée sous le signe de la bonne humeur et de la responsabilité. Si en Meuse, une baisse de la mortalité est constatée en 2026, Sara Janssen rappelle que depuis le début de l’année, dix personnes ont perdu la vie sur les routes meusiennes. «C’est toujours beaucoup trop» alors que 64 accidents ont été recensés occasionnant 83 blessés. Si les jeunes adultes étaient concernés, les opérations d’«aller vers» touchent tous les publics, que ce soient les plus jeunes dans les écoles primaires pour transmettre les bons réflexes ou des personnes en insertion avec un travail engagé avec les associations et les missions locales. Alors qu’une baisse de la consommation des stupéfiants se dessine actuellement, en lien avec des actions fortes conduites dernièrement en Meuse sous l’impulsion des deux parquets, dans le cadre du plan de sécurité intérieure, selon les services de la préfecture, une forte augmentation des infractions est constatée chez les jeunes du côté de la vitesse. Ce 21 septembre, c’est donc la prévention qui a primé.