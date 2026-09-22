Meuse : le transport à la demande inspire de nouvelles solutions

La Meuse dispose déjà d’un réseau de transport à la demande destiné à compléter les lignes régulières. Treize lignes sont actuellement référencées par Fluo Grand Est, de Bouligny-Verdun à Damvillers-Consenvoye, en passant notamment par Stenay, Saint-Mihiel, Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois ou Gondrecourt-le-Château. Le service fonctionne sur réservation et doit permettre d’adapter les déplacements aux besoins des habitants.

Cette organisation meusienne prend une résonance particulière avec la nouvelle expérimentation menée depuis le 1er septembre 2026 sur la ligne L16 entre Sarreguemines et Béning-lès-Saint-Avold. Les voyageurs peuvent demander à descendre entre deux arrêts réguliers, sur quatre points sécurisés, à partir de 17 h. Testé jusqu’au 2 juillet 2027, le dispositif doit notamment mesurer les usages et les retours des voyageurs.

Les mobilités rurales gagnent en flexibilité

L’expérience vosgienne menée auparavant fournit déjà des éléments de comparaison : 70 demandes avaient été enregistrées et 91% des voyageurs interrogés déclaraient vouloir réutiliser le service. La Région a depuis décidé de pérenniser le dispositif dans les Vosges.

Pour la Meuse, l’enjeu est particulièrement lié à la capacité du réseau à rapprocher les habitants des services, des pôles d’emploi et des équipements sans multiplier les lignes régulières. Cette recherche de souplesse concerne directement les déplacements quotidiens et peut également participer à l’attractivité des communes et au maintien de leur accessibilité. Le réseau meusien associe déjà lignes régulières, transport à la demande et navettes TGV vers la gare Meuse TGV.