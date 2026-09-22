Normandie : l’industrie et le bâtiment repartent en août

L’économie normande confirme une orientation plus favorable à la rentrée. En août, la production industrielle a progressé sur un mois comme sur un an, tandis que le bâtiment a enregistré une croissance portée par le gros œuvre. Les carnets de commandes industriels et du bâtiment se situent désormais au-dessus des attentes des dirigeants, offrant davantage de visibilité aux entreprises pour les prochains mois.

Dans l’industrie, plusieurs filières ont soutenu cette évolution, notamment les équipements électriques et électroniques, l’automobile, les produits en caoutchouc-plastique-verre et les produits laitiers. Les effectifs se stabilisent, mais les entreprises restent confrontées à une pression sur leurs coûts : les prix des matières premières continuent d’augmenter et ne sont que partiellement répercutés sur les produits finis. Les trésoreries industrielles restent ainsi jugées tendues.

Les entreprises surveillent leurs coûts

À l’échelle nationale, cette situation illustre le double enjeu auquel restent confrontées les entreprises : profiter d’une demande mieux orientée tout en préservant leurs marges. En Normandie, le bâtiment bénéficie également d’une meilleure visibilité grâce aux carnets de commandes, mais la concurrence pèse sur les prix des devis. Dans les services marchands, l’activité demeure également supérieure à son niveau de 2025 dans plusieurs secteurs, même si les transports subissent davantage la hausse des carburants.

Les perspectives pour septembre restent globalement favorables : l’activité devrait continuer de progresser dans l’industrie et le bâtiment, tandis que les services marchands devraient se stabiliser.