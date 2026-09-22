Gondrecourt-le-Château : un forum emploi de proximité

Trouver un emploi en traversant la rue, est-ce encore possible ? La réponse le 25 septembre à Gondrecourt-le-Château où le forum baptisé «Un emploi près de chez vous» est programmé, salle de la Carpière. Pour cette troisième édition, la Maison de l’emploi s’est associée à France Travail pour mobiliser des employeurs locaux qui recrutent. Ils seront d’ailleurs une quinzaine à faire le déplacement pour proposer leurs offres d'emploi (animation en Ehpad, bâtiment, chantier d'insertion...) et rencontrer les candidats venus avec leur CV. Des recruteurs nationaux seront également présents avec des stands tenus par l’Armée ou encore la gendarmerie. Le site accueillera également une dizaine d’organismes de formation dont l'Apia Est Nord de Liffol-le-Grand spécialisé dans les métiers du bois ainsi que des acteurs visant à accompagner le retour à l’emploi ou encore des services dédiés à la levée des freins à la mobilité. C’est tout l’enjeu de cette manifestation décentralisée, au cœur de la ruralité, qui proposera des solutions locales pour des projets professionnels à destination des demandeurs d’emploi ou des personnes en reconversion, loin des messes habituellement organisées à Bar-le-Duc, Verdun ou Commercy. Un rendez-vous où l'efficacité devra primer sur le nombre de visiteurs.