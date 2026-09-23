Meuse : jusqu’à 8 000 euros pour soutenir les jeunes projets

Pour les jeunes entrepreneurs de la Meuse, le passage devant le jury régional peut constituer un premier levier pour transformer une idée en activité. Organisée le 17 septembre à Metz, la troisième édition du dispositif «Grand Est Entrepreneuriat des Jeunes» a réuni 28 candidats et 20 partenaires. La Région prévoit une aide pouvant atteindre 8 000 euros, avec un financement pouvant couvrir jusqu’à 50% des dépenses retenues selon les règles du dispositif.

Les projets soutenus peuvent concerner la création ou la reprise d’une entreprise, mais aussi l’économie sociale et solidaire ou les start-up. L’accompagnement ne se limite pas au financement : les candidats peuvent également bénéficier d’un suivi par des réseaux spécialisés afin de travailler la faisabilité économique et financière de leur projet.

L’accompagnement complète le financement

Depuis la création du dispositif, la Région indique avoir soutenu 536 projets, pour un investissement régional supérieur à 2,4 millions d’euros. Le mécanisme cible les 18-29 ans domiciliés dans le Grand Est et privilégie notamment des projets liés à l’économie verte, au numérique, à l’artisanat, à l’ESS, aux services de proximité et aux circuits courts.

Cette logique répond à un enjeu qui dépasse le seul territoire régional. Selon Bpifrance Création, près de six jeunes Français sur dix âgés de 18 à 29 ans s’inscrivaient en 2025 dans une dynamique entrepreneuriale, qu’ils soient porteurs d’un projet, chefs ou anciens chefs d’entreprise ou candidats à la création-reprise.