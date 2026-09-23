Ce rendez-vous économique régional propose de décrypter comment les choix financiers individuels peuvent soutenir une économie plus humaine. La matinée débutera dès 9 h 00 par un accueil du public, suivi d'un quiz interactif destiné à introduire les concepts clés de la finance éthique. L'objectif principal est de démontrer que l'épargne ne se résume pas à une recherche de performance financière, mais représente un levier majeur de transformation sociale et environnementale en France comme à l'étranger.

Des témoignages concrets et internationaux

Animée par Nicolas Dufour, directeur de RCF Lorraine Nancy, la table-ronde croisera les regards d'experts et d'acteurs de terrain. Les participants pourront entendre le témoignage de la directrice de la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement) ainsi que celui d'un représentant de la coopérative péruvienne Norandino, structure bénéficiaire de ces financements alternatifs. Le mouvement Terre de Liens partagera également son expérience sur l'accès au foncier agricole en France, offrant une vision globale des circuits de financement solidaires.

La matinée se prolongera de manière conviviale autour d'un apéritif. Les organisateurs invitent les personnes intéressées à s'inscrire via la billetterie en ligne Billetterie Weezevent afin de faciliter la logistique.