Les entreprises de la Meuse peuvent s’appuyer sur les compétences scientifiques de l’écosystème lorrain pour développer leurs projets d’innovation. L’Université de Lorraine propose notamment aux entreprises des collaborations avec ses laboratoires, des projets de recherche, des thèses CIFRE ou encore des dispositifs de transfert technologique. Son portail Plug In Labs Lorraine recense les compétences, équipements et technologies disponibles pour faciliter ces rapprochements.

À l’échelle du territoire lorrain, l’enjeu est d’autant plus concret que la recherche publique dispose de 68 laboratoires et de plus de 60 plateformes ouvertes aux entreprises. Pour les sociétés meusiennes, ces ressources peuvent notamment servir à tester une innovation, mobiliser une expertise scientifique ou développer un projet de R&D sans disposer en interne de toutes les compétences nécessaires.

Entreprises et recherche : un rapprochement encore limité

Le baromètre Unys x OpinionWay souligne un décalage à l’échelle nationale entre l’intérêt affiché par les entreprises et les coopérations réellement engagées. 91% des dirigeants reconnaissent l’intérêt d’un partenariat avec la recherche publique, mais seulement 24% déclarent avoir franchi le pas. Parmi les principaux obstacles cités figurent la méconnaissance des travaux scientifiques et des dispositifs existants, ainsi que la complexité des démarches administratives. Ce constat souligne l’enjeu économique d’un rapprochement plus simple entre laboratoires et entreprises, notamment pour faciliter l’accès aux compétences, aux équipements et aux capacités de recherche susceptibles d’accompagner les projets d’innovation.