L'établissement était comble à l'heure d'inaugurer le nouveau restaurant Jona. Un nouveau lieu et un nouveau concept imaginé par Antoine et Sabine Nayet, les dirigeants du groupe amiénois Le Comptoir du Malt. Ils l'ont placé rue Alexandre Dumas, un axe très dynamique d'Amiens situé entre le pôle des cliniques, le siège du Crédit Agricole Brie Picardie et la chambre d'agriculture de la Somme. Jona marque en effet l'ouverture de l'enseigne vers un autre modèle de restauration : «Un lieu plus compact, à la carte plus courte et tourné vers les nouvelles séquences de consommation comme l'afterwork», présente Antoine Nayet. Il précise bien : «Jona n'est pas un petit Comptoir du Malt, ce sont deux concepts différents».

Fidèle aux valeurs du groupe

Le concept Jona se veut ainsi plus compact avec ses 450 m2 au sol et ses 140 couverts, quand les brasseries du Comptoir du Malt se déploient sur 600 à 700 m2 pour 250 à 300 couverts. La carte a également été pensée de façon plus courte pour s'adresser à la clientèle urbaine et professionnelle du quartier, le midi et le soir dès l'heure de l'afterwork. Jona ne renie pas pour autant les valeurs du groupe en retransmettant les grandes compétitions sportives, les Comptoirs du Malt soutenant en effet de nombreux clubs sportifs des régions où ils sont implantés. La famille Nayet pense en premier lieu au Rugby Club Amiénois, dont Joël Nayet, le fondateur de l'enseigne en 2007 avec Sabine, a été le président emblématique. Son fils Antoine a repris les destinées du groupe suite à son décès en février 2025. Avec sa belle-mère Sabine, ils lui ont rendu hommage avec émotion et ont confié «aborder ce nouveau projet avec beaucoup d'humilité, disent-ils. Jona constitue un pilote. Nous voulons apprendre, corriger, expérimenter et aucun déploiement additionnel n'est prévu à ce stade».

Dans un contexte sous pression

Pour Antoine et Sabine Nayet : «L'ouverture de Jona illustre la capacité du groupe à innover, anticiper les mutations des habitudes de consommation et à tester de nouveaux formats sans renoncer aux principes de bonne gestion financière qui ont guidé son développement depuis 2007». Le nouveau restaurant prend forme en effet dans un contexte où le secteur traverse une période complexe : inflation des matières premières, hausse des coûts énergétiques, contraction du pouvoir d’achat des consommateurs, métiers en tension… Les dirigeants de l'enseigne s'appuient alors sur leur modèle éprouvé : «Le Comptoir du Malt poursuit un développement maîtrisé, il résiste mieux que la moyenne du marché, grâce à un modèle solide et à l'engagement de ses collaborateurs».