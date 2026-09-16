La place des Charrons prendra des airs d’atelier à ciel ouvert les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Pour cette nouvelle édition du Marché des métiers d’art de Metz, une trentaine d’artisans d’art sélectionnés avec soin investiront la place centrale du quartier des Allemands pour présenter leurs créations et faire découvrir des savoir-faire multiples au public : bijoux, céramique, vannerie, verrerie, tournage sur bois, maroquinerie, gravure, ébénisterie…

Un rendez-vous au cœur des Journées du patrimoine

Organisé chaque année en septembre par l’association messine Courants d’Arts, le marché s’inscrit dans une démarche de promotion et de valorisation des métiers d’art et permettra au public d’échanger directement avec les artisans, de s’intéresser aux techniques employées et de découvrir les gestes qui se cachent derrière les créations présentées.

Cette édition 2026 prendra place, comme à son habitude, au même moment que les Journées européennes du patrimoine, offrant une occasion supplémentaire de parcourir le centre historique de Metz tout en s’immergeant dans la création artisanale contemporaine. Le marché sera accessible librement et gratuitement pendant les deux jours.