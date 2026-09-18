Douai : la Nuit du Droit de retour à la faculté de Douai le 5 octobre

Le 4 octobre est la date anniversaire de la Constitution française. Une date symbolique pour tous les Français, et encore plus pour les spécialistes du droit, qui organisent depuis 2017 la Nuit du Droit. Cette année, le 4 octobre étant un dimanche, c'est celle du 5 qui a été retenue pour cette journée. Toutes les facultés de droit y participent, et celle de Douai ne fait pas exception.

Le thème de cette année est «le traitement des femmes par la justice». La faculté de droit de Douai organise cette journée en coopération avec le barreau, la Cour d'appel et la Cour administrative d'appel de Douai.

Au programme, il y aura, à 19 h 15, une table ronde sur «le traitement des femmes devant la Justice», avec Pierre Januel, journaliste judiciaire et Catherine Le Magueresse, juriste et chercheuse, ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). À 21 h 45 se déroulera un concours d'éloquence avec comme thème : «Les femmes sont-elles des justiciables comme les autres». Les prestations seront suivies de la remise du prix du jury et du prix du public.