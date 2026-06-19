Louer son bien sur la Côte d'Opale : quel régime fiscal applicable ?

Paroles d'experts

Entre plages de sable fin, dunes préservées et stations balnéaires très recherchées, la Côte d'Opale attire chaque année de nombreux vacanciers. Pour les propriétaires, la location saisonnière constitue un excellent levier de valorisation patrimoniale mais avec les récentes évolutions fiscales, il est essentiel d'en maîtriser les règles pour optimiser la rentabilité de son investissement.