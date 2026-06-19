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Louer son bien sur la Côte d'Opale : quel régime fiscal applicable ?

Entre plages de sable fin, dunes préservées et stations balnéaires très recherchées, la Côte d'Opale attire chaque année de nombreux vacanciers. Pour les propriétaires, la location saisonnière constitue un excellent levier de valorisation patrimoniale mais avec les récentes évolutions fiscales, il est essentiel d'en maîtriser les règles pour optimiser la rentabilité de son investissement.

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©Lena Heleta

©Lena Heleta

Par La Rédaction
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026 - Mis à jour le 19 juin 2026
<p><strong>Impôt sur le revenu : des revenus imposés en BIC </strong></p><p>Les revenus issus de la location meublée saisonnière sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et non des revenus fonciers. Le régime applicable dépend du montant des recettes annuelles brutes, c'est-à-dire des loyers encaissés avant déduction des commissions versées aux plate-formes de réservation ou aux intermédiaires. </p><p>- Le micro-BIC : simplicité avant tout </p><p>Le régime micro-BIC s'applique automatiquement lorsque les recettes restent sous certains seuils. Son principal.

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