Normandie : Bureau Veritas ouvre 30 postes d’ici fin 2026

Bureau Veritas renforce ses perspectives de recrutement en Normandie. Le groupe spécialisé dans les tests, l’inspection et la certification prévoit d’y recruter 30 collaborateurs d’ici fin 2026. Les besoins sont répartis dans plusieurs départements : 15 postes sont annoncés en Seine-Maritime, huit dans le Calvados et quatre dans l’Eure, tandis que la Manche compte trois recrutements prévus. Aucun poste n’est annoncé dans l’Orne.

Cette campagne concerne des profils variés, des jeunes diplômés aux professionnels expérimentés issus de formations techniques ou commerciales. Les métiers d’ingénieur, de technicien, de diagnostiqueur, d’auditeur et de chargé d’études figurent notamment parmi les profils recherchés. À travers ces recrutements, Bureau Veritas entend renforcer ses équipes mobilisées auprès d’entreprises de l’agriculture, de l’énergie, du ferroviaire, du transport ou encore de la construction.

Des compétences recherchées dans plusieurs secteurs

Le groupe, créé en 1828, intervient dans le contrôle de la qualité et de la fiabilité des produits, infrastructures et processus de ses clients, notamment au regard des exigences en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement. Son développement repose ainsi sur des compétences capables d’accompagner les transformations techniques et réglementaires des entreprises.

Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs, dont 10 000 en France.