Château-Thierry fixe 367 actions jusqu’en 2030

Les nouvelles feuilles de route constituent le cadre de référence de la municipalité pour les prochaines années. Les 367 actions sont réparties autour de quatre ambitions : améliorer le cadre de vie, adapter la ville aux défis à venir, renforcer son rayonnement et développer une administration plus performante. Plusieurs mesures concernent directement l’évolution du territoire, avec la rénovation énergétique, l’habitat, la végétalisation, les mobilités douces, le commerce et la gestion des achats et des finances publiques. La réussite éducative et l’adaptation au changement climatique sont retenues comme deux priorités transversales.

Les collectivités accélèrent leur adaptation territoriale

À l’échelle nationale, les collectivités sont confrontées à la nécessité d’adapter leurs politiques publiques aux évolutions climatiques, énergétiques et démographiques. Rénovation des bâtiments, végétalisation, gestion de l’eau ou développement des mobilités alternatives nécessitent une programmation pluriannuelle des investissements. À Château-Thierry, la municipalité entend également utiliser ces feuilles de route comme un outil de suivi, avec un objectif de mesure de l’avancement des actions jusqu’en 2030.