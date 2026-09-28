À Verdun, le Café Tissé réinvente la pause en centre-ville

À Verdun, le Café Tissé transforme un local commercial en espace hybride, à mi-chemin entre café, atelier créatif et lieu de rencontres. Inauguré le 15 septembre, l’établissement porté par Linda Saint-Jean propose désormais une programmation destinée aux enfants comme aux adultes. Couture, aquarelle, broderie, calligraphie, collage, conversations en anglais ou encore langue des signes figurent parmi les activités proposées.

Le modèle repose sur une diversification des usages. Les clients peuvent participer à un atelier animé par la fondatrice ou par un intervenant extérieur, acheter un kit créatif et le réaliser sur place, ou simplement venir consommer un café et une gourmandise. Le lieu dispose également de livres, puzzles, machines à coudre et matériel créatif.

Le commerce de proximité change de modèle

Le Café Tissé s’inscrit dans une évolution du commerce de proximité, où les établissements cherchent à diversifier leurs activités au-delà de la vente traditionnelle. Ateliers, services, animations et espaces de convivialité permettent de multiplier les occasions de fréquentation et de créer de nouveaux usages autour des commerces. Cette transformation concerne de nombreux centres-villes français, confrontés à la nécessité de renouveler leur offre et de maintenir une activité régulière dans les rues commerçantes.