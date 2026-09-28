Dieppe : un rendez-vous pour rapprocher candidats et employeurs

De 13 h 30 à 16 h 30, la salle des congrès de Dieppe accueille le Parcours des Talents. La rencontre propose aux participants de découvrir des métiers, rencontrer des employeurs et bénéficier d’informations sur leurs projets professionnels. L’événement est organisé avec France Travail, Cap Emploi, les Missions Locales de Normandie, le PLIE, Dieppe-Maritime, Job76, la Ville de Dieppe et le Département de la Seine-Maritime. Ce format vise à faciliter les échanges directs entre les personnes en recherche d’emploi ou en réflexion professionnelle et les structures présentes. Il permet également aux candidats de mieux identifier les métiers et les possibilités d’accompagnement disponibles sur le territoire.

Les besoins de recrutement restent importants en Normandie

À l’échelle régionale, France Travail recense 100 692 projets de recrutement en 2026 en Normandie. Près d’un établissement sur quatre, soit 23%, envisage au moins une embauche cette année. La Seine-Maritime concentre à elle seule 34 897 projets, soit 35% des intentions régionales, malgré un recul de 7,7% sur un an. Les services aux particuliers constituent le premier ensemble de secteurs recruteurs, tandis que l’industrie manufacturière affiche la plus forte proportion d’établissements envisageant de recruter, à 30,6%.

Les besoins restent toutefois contrastés selon les secteurs et les territoires, avec des difficultés de recrutement qui peuvent concerner certaines qualifications et certains métiers. Les rencontres entre candidats, entreprises et acteurs de l’emploi constituent ainsi un moyen de rapprocher les offres disponibles des profils en recherche d’activité ou souhaitant évoluer professionnellement.