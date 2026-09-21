Présenté à l'IAA Transportation de Hanovre, le tout nouveau Trafic Van E-Tech electric a été élu « International Van of the Year 2027 ». Une consécration majeure pour le site normand, qui réorganise actuellement sa production industrielle pour propulser ce lancement hautement stratégique.

Une consécration internationale pour le site normand

Lors du salon de Hanovre, le fourgon a surclassé six finalistes grâce à son architecture de 800 volts et sa technologie de pointe embarquée. Pour Renault, ce trophée complète une série rare après les succès du Kangoo et du Master. Cette distinction valide les efforts des 1 860 salariés de Sandouville, qui ont repris le travail fin août pour intégrer ce modèle ultra-stratégique sur les lignes de montage.

Priorité au Trafic et contrôle total de Flexis

Pour garantir un lancement parfait et maîtriser la complexité de cette « voiture-logiciel », la direction a choisi de focaliser 100 % de ses ressources sur la version standard du Trafic. La production des variantes « Estafette » et « Goélette » est temporairement gelée. A noter que plus de 100 millions d'euros ont été investis entre 2022 et 2025 pour moderniser le site normand. Sur le plan financier, Renault prend désormais le contrôle exclusif de la coentreprise Flexis en rachetant les parts de Volvo et CMA CGM.

Cette reprise en main montre l'importance du Trafic électrique. Les commandes ouvriront dès la fin d'année 2026, avant une commercialisation élargie à Renault Trucks en 2027.