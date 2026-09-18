Meuse : les entreprises face au nouvel enjeu de conformité à l’IA

Pour les entreprises de la Meuse qui utilisent l’intelligence artificielle, la question ne se limite plus à choisir les bons outils. La notion d’«AI Compliance Capability», développée par Nessrine Omrani, professeure et directrice du département Management à Paris School of Business, invite les organisations à intégrer les exigences liées à l’IA dans leur stratégie et leur gouvernance. Cela passe notamment par l’identification des usages, l’évaluation des risques, la documentation des pratiques, la transparence et la formation des salariés.

Les PME invités à structurer leur gouvernance numérique

À l’échelle nationale, les PME sont amenées à composer avec des ressources souvent plus limitées que celles des grands groupes pour organiser la conformité et la gouvernance de l’IA. Pour les entreprises meusiennes, l’enjeu est donc de développer des pratiques adaptées à leur taille et à leurs usages. Comme pour la cybersécurité, la capacité à démontrer une utilisation maîtrisée de l’IA pourrait progressivement devenir un élément de confiance dans les relations avec les clients et les partenaires.