À Étain, la recherche d’emploi passe aussi par le smartphone. Le Truck de l’Emploi de France Travail s’installera lundi 21 septembre, de 9 h à 11 h, pour une matinée consacrée à la découverte des applications et services numériques dédiés aux demandeurs d’emploi. L’objectif est concret : permettre aux participants de mieux utiliser ces outils dans leurs démarches et de gagner en autonomie.

La matinée reposera sur des ateliers de découverte et un accompagnement personnalisé. Les conseillers de France Travail guideront les participants dans la prise en main des applications, avec une approche adaptée aussi bien aux personnes déjà à l’aise avec le numérique qu’à celles qui souhaitent progresser. La Mission Locale et le Département de la Meuse participeront également à cette escale afin de compléter l’accompagnement proposé.

Le numérique devient incontournable dans l’emploi

Cette initiative locale illustre une évolution plus large du marché du travail : la recherche d’emploi, le suivi des candidatures et les échanges avec les services d’accompagnement reposent de plus en plus sur des outils numériques. Leur maîtrise devient ainsi une compétence pratique pour effectuer ses démarches, suivre les opportunités et rester en contact avec les acteurs de l’emploi. À Étain, la présence du Truck de l’Emploi permet d’aller directement au contact des demandeurs d’emploi et de les accompagner dans l’appropriation de ces outils, un enjeu qui concerne désormais l’ensemble des territoires.