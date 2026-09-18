Le SASTI fête ses 50 ans à Dijon









Le 2 octobre 2026, le SASTI BFC donne rendez-vous à ses bénéficiaires, partenaires et financeurs pour célébrer ses 50 ans. La journée se déroulera de 9h30 à 20h30, à la Salle d’Honneur du Conseil départemental de la Côte-d’Or à Dijon. Le programme prévoit des rencontres entre entrepreneurs, des témoignages et une soirée musicale.





Un accompagnement pour les travailleurs indépendants





Créé en 1976, le SASTI accompagne gratuitement les travailleurs indépendants confrontés à des difficultés dans leur parcours personnel et entrepreneurial. Il accompagne chaque année 2 000 professionnels et contribue au maintien en activité de nombreux entrepreneurs et artisans.

Présent dans les huit départements de la région, le SASTI dispose de six antennes et de 34 sites de permanences. Son accompagnement a évolué au fil des années pour répondre aux besoins des indépendants. La structure est présidée par Éric Boudier, ancien entrepreneur et président de la CPME 21, depuis 2019.









Des rencontres aux animations musicales





À 10h15, un speed meeting ouvrira le programme, suivi l’après-midi de plusieurs temps consacrés aux témoignages, dont « La Belle Histoire du SASTI », prévue à 14h. Deux tables rondes, consacrées à la force du collectif au service de l’indépendant et aux différentes facettes du métier d’entrepreneur, sont programmées à 14h30 et 16h. Un marché artisanal et des intermèdes surprises compléteront le programme.

À partir de 18h, une prise de parole des élus et partenaires ouvrira la soirée anniversaire. Un apéritif dînatoire en musique sera animé par le groupe Pièce Montée, quatuor de jazz vocal et de chanson française.



