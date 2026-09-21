Le Groupe Logis Hôtels poursuit son développement dans le Grand Est. Entre le 1er juillet et le 31 août 2026, le groupe a enregistré une hausse de 34% de son chiffre d’affaires dans la région. Cette dynamique s’accompagne de l’arrivée de sept nouveaux établissements au sein du réseau, répartis dans plusieurs départements du Grand Est. En Moselle, c’est le Cit’Hotel Escurial Centre Gare, situé à Metz, qui rejoint Logis Hôtels. L’établissement vient ainsi renforcer la présence du groupe dans le territoire mosellan et compléter son maillage régional.

Six autres établissements dans le Grand Est

Les six autres établissements ayant intégré le réseau sont situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Haute-Marne. Dans le Haut-Rhin, quatre établissements rejoignent le groupe : le Cit’Hotel Primo et le Logis Hôtel Saint Martin à Colmar, ainsi que le Logis Hôtel Domaine de Rouffach à Rouffach. Le Logis Hôtel Domaine de la Bohème chez Delphine Wespiser, à Wahlbach, complète les nouvelles arrivées dans le département. Dans le Bas-Rhin, le Logis Hôtel les Colonnes, à Eckbolsheim, intègre également le réseau. En Haute-Marne, le Logis Hôtel le Cantarel, situé à Andelot-Blancheville, rejoint à son tour Logis Hôtels.

Leader européen de l’hôtellerie et restauration familiales et déstandardisées, le Groupe Logis Hôtels accompagne les acteurs locaux et contribue au dynamisme des territoires depuis plus de 75 ans. Avec ces sept nouvelles adresses, Logis Hôtels poursuit son implantation dans le Grand Est.