Épinal : Carter-Cash ouvre son premier magasin dans les Vosges

Déjà présente dans le Grand Est, notamment à Essey-lès-Nancy et à Colmar, l’enseigne poursuit ainsi le développement de son réseau dans la région. Cette ouverture constitue une nouvelle étape pour Carter-Cash dans le Grand Est. Selon l’enseigne, ses implantations peuvent également contribuer à l’emploi local : entre 50% et 100% des effectifs sont susceptibles d’être recrutés dans le bassin d’emploi concerné, selon les projets.

Une première adresse dans les Vosges

Le magasin d’Épinal adopte par ailleurs la nouvelle identité de marque de Carter-Cash. Son aménagement comprend notamment un espace de conseil centralisé, une caisse en serpentin et une station de montage modernisée. L’objectif étant de proposer une expérience plus fluide et plus conviviale. Avec cette première adresse dans les Vosges, Carter-Cash complète son réseau régional et se rapproche des automobilistes du secteur d’Épinal.

«Notre priorité est simple : rendre l’entretien automobile plus clair et plus rassurant pour les conducteurs des Vosges. À Épinal, nous avons constitué une équipe formée pour accompagner les clients avec pédagogie et transparence, afin que chacun puisse entretenir son véhicule en toute confiance», déclare Nicolas Hoffarth, directeur du magasin Carter-Cash d'Épinal.

Une offre dédiée à l’entretien automobile

Créée en 2002, Carter-Cash propose différents produits et services destinés à l’entretien courant des véhicules. Le magasin d’Épinal met notamment à disposition des pièces automobiles, des pneus et des accessoires, ainsi que des prestations de montage et de réparation. L’enseigne met également en avant la possibilité de faire entretenir et réparer son véhicule afin d’en prolonger la durée de vie. Parmi les services proposés figure notamment la réparation gratuite des crevaisons.