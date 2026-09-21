Les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, comme de très nombreux secteurs d'activité, subissent une tension dans les recrutements. Dans ce contexte, l'apprentissage des jeunes s'avère être une des solutions. Le groupe Lusitalia, la chaîne locale de pizzerias, a opté pour cette solution.

Ainsi, le groupe s'est associé à l'INFA Gouvieux, une institution historique de la région depuis plus de 40 ans qui forme plus de 400 apprentis par an. Le Manoir forme donc les futurs professionnels qui travailleront au sein des restaurants Lusitalia. «L’attractivité du groupe Lusitalia avec 17 restaurants franchisés sur le territoire, combinée au savoir-faire de l’Infa en matière de formation représentent une solution adéquate pour pallier au manque de débouchés des apprentis après leur formation et à la pénurie de main d’oeuvre rencontrée par les employeurs», explique l'INFA Gouvieux.

L'emploi durable

Ce partenariat illustre la synergie entre le monde de la formation et le monde économique s'inscrivant dans une vision commune, celle d'une formation professionnelle tournée vers l'emploi durable. «Ce partenariat est gagnant-gagnant, c’est une maison que l’on connaît et nous avons énormément d’imagination pour la suite. Nous avons la même envie et la même dynamique que l’INFA, cela rend ce partenariat plaisant pour tous», témoigne Antonio Ramos, co-fondateur et responsable du développement de l’enseigne Lusitalia.

Ce partenariat a vocation à tenir dansa la durée, et sa réussite pourrait à terme, servir de modèle pour d'autres collaborations du même type.





