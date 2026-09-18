Meuse : cinq jours pour aider les artisans à réduire leurs coûts

Les artisans de la Meuse pourront profiter, du 21 au 25 septembre, d’un programme consacré au développement durable proposé par la CMA Grand Est. Principalement organisé à distance, ce temps fort doit permettre aux entreprises artisanales, quel que soit leur territoire, d’accéder à des conseils pratiques sans interrompre leur activité. Webinaires, témoignages et accompagnements porteront notamment sur l’eau, l’énergie et l’économie circulaire.

Le programme prévoit également une présentation de l’aide financière Décarb’Flash 2025-2027 et du dispositif MP2E, financé par l’ADEME, ainsi que des conseils pour identifier les offres d’énergie frauduleuses.

Quand la transition écologique réduit les coûts

La question énergétique sera également abordée à travers Perf’Énergie, dispositif porté par la CMA Grand Est et le Grand Reims depuis 2022. Une rencontre organisée à Reims doit présenter aux artisans, commerçants, TPE et PME différentes pistes concernant la rénovation des bâtiments, le fonctionnement des locaux et l’amélioration des procédés.

Le programme s’intéresse aussi à la ressource en eau, avec des exemples de récupération et de stockage des eaux pluviales dans les garages, ainsi qu’au Bonus réparation et au réseau Répar’acteurs dans l’ameublement.