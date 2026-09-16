À l’occasion des Semaines européennes du développement durable, le CAUE de la Somme met en place un cycle de trois formations destinées aux élus, qui peuvent venir accompagnés d’un technicien. Les séances seront animées principalement par les conseillers de l’organisme, spécialisés dans l’accompagnement des collectivités. Elles porteront sur les moyens d’action des communes face aux enjeux environnementaux et climatiques.



Le premier rendez-vous aura lieu le 22 septembre. Intitulée «Transition écologique et contexte réglementaire : le pouvoir d’agir des communes», la formation abordera les effets du changement climatique et leur prise en compte dans les politiques locales. Les participants pourront notamment faire le point sur les PCAET dans la Somme, alors que leur révision débute en 2026. La journée traitera également du scénario d’une France hexagonale à +4 °C et des solutions pouvant être mobilisées à l’échelle communale.

Revitalisation et énergies renouvelables

Le deuxième rendez-vous est prévu le 29 septembre. Consacrée à la revitalisation des communes, cette deuxième formation présentera les leviers permettant d’intégrer la transition écologique aux projets locaux. Le cadre législatif et les possibilités d’action des collectivités seront également abordés.



Enfin, le 8 octobre, une troisième journée sera consacrée au paysage et aux énergies renouvelables. Elle permettra aux élus d’identifier les caractéristiques paysagères de leur territoire et de mieux comprendre les effets des projets d’énergies renouvelables. Les participants découvriront aussi les principales étapes de ces projets, ainsi que les acteurs et ressources pouvant accompagner leur conception.