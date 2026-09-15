De nouvelles visites seront proposées au public durant le week-end des Journées européennes du patrimoine, les 18, 19 et 20 septembre, à Saint-Quentin, comme la découverte de la criée municipale ou le circuit consacré à l’histoire du Carillon… Et l'invitation à participer à d’autres évènements comme un «Musée philo» autour du thème de cette édition 2026 «Patrimoine en danger» ou encore au jeu «Le mystère de la laitière», à mi-chemin entre le jeu de piste et l’escape game, imaginé par l’équipe de l’association «Loisirs et tradition», est lancée … Bon nombre de ces rendez-vous répondent à la volonté de l’équipe municipale de travailler conjointement sur les axes patrimoine, culture et tourisme, a insisté Marie-Laurence Maître, adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine.

Transmission de l’histoire

Marie-Laurence Maître l’a confirmé lors de la présentation de cette édition 2026 , la «Cité du temps» mise en place l’an dernier est appelée à se pérenniser. Pour cette deuxième édition, les organisateurs annoncent frapper fort : le seuil des 500 reconstituteurs provenant de 50 compagnies spécialisées devrait être atteint, ces passionnés d’histoire donneront vie aux 11000 m² de campement installés aux Champs-Elysées. L’objectif de ce camp historique est de faire voyager les visiteurs à travers les époques, de la Préhistoire à l’Antiquité, du Moyen-âge à la Renaissance, du Premier Empire à nos jours, avec une volonté réaffirmée par les organisateurs de respecter «une rigueur historique». «Il faut aller à la rencontre des compagnies, aller chercher des informations, c’est du vivant» insiste Céline Bailly . L’un des temps forts de cet évènement sera le grand défilé historique du samedi 19, qui partira dès 11 heures du parc des Champs-Élysées pour une parade qui conduira les nombreux participants place de l’Hôtel-de-ville via la Basilique.