Des prestations de sécurité à l’instant T via une application ! La start-up Séculib vient de lancer cette solution, le 8 septembre dernier dans ses locaux du site Saint-Jacques de Maxéville. Elle permet de déclencher des interventions d’agents de sécurité agréés sans abonnement de façon ponctuelle.

La solution s’adresse aux particuliers, commerçants, artisans, entreprises, associations ou encore organisateurs d’événements.

Depuis l’application, l’utilisateur peut commander une prestation auprès d’une entreprise de sécurité disponible dans le secteur concerné.

Notion de passerelle

«Notre ambition est double : permettre à chacun d’accéder simplement à un professionnel de la sécurité lorsqu’un besoin se présente, mais aussi contribuer à mieux valoriser le travail des entreprises et des agents de sécurité privée», assure Éric Allard, CEO de Seculib.

«Le secteur fait face à un paradoxe : les besoins de sécurité augmentent, alors même que les professionnels subissent une pression économique croissante sur leurs prestations. Nous sommes convaincus que la technologie peut contribuer à rapprocher la demande de l’offre disponible, en valorisant l’intervention humaine».

Seculib entend créer un lien entre deux besoins complémentaires, celui de la demande toujours accrue de sécurité d’un côté et des professionnels du secteur souhaitant développer leur activité.

La solution s’appuie notamment sur l’expertise métier de Pégase Sécurité, partenaire historique du projet qui l’accompagne dans sa compréhension des réalités opérationnelles du secteur de la sécurité privée.