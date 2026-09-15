Une reconnaissance attendue depuis près de 10 ans. Cet été, l'hôtel de ville de Calais a été classé Monument historique. Ce classement reconnaît la valeur architecturale et patrimoniale du bâtiment emblématique de la ville et du département du Pas-de-Calais.

Cette récompense intervient un an à peine après le centenaire de l'édifice, en 2025. Et ce n'est pas la première distinction qu'obtient l'hôtel de ville de Calais, puisque ce dernier, accompagné de son Beffroi, ont bénéficié de 2 étoiles au Guide Vert Michelin en 2021. De plus, grâce au classement en tant que Monument historique, Natacha Bouchart, la maire de Calais, espère pouvoir engager la restauration de la toiture estimée à 10 millions d'euros.

Cela devrait également permettre d'amener encore plus de visiteurs. En juillet et août, le beffroi a enregistré plus de 6 100 visiteurs.