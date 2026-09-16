Manergy acquiert DIMOé et double ses effectifs en Normandie

Manergy, acteur indépendant du conseil et de l'ingénierie au service de la transition énergétique depuis plus de 40 ans, poursuit son développement dans le nord-ouest de la France. L'entreprise annonce l’acquisition de DIMOé, société normande spécialisée dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation.

Créée en 2017 par Sylvain Gouffier, DIMOé compte une vingtaine de collaborateurs répartis entre ses agences du Havre, de Rouen et de Cherbourg. L’entreprise accompagne notamment des industriels et acteurs institutionnels dans leurs projets techniques. Parmi ses références figurent Safran, EDF, Orano, Naval Group, BASF, TotalEnergies et Ferrero. En 2025, DIMOé a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros.

Un ancrage renforcé en Normandie

Pour Manergy, qui réunit plus de 450 collaborateurs dans une vingtaine d’agences en France et accompagne près de 1 500 clients chaque année, cette acquisition doit renforcer sa présence auprès des industriels du Nord et de l’Ouest.

Déjà implanté au Havre et à Rouen, Manergy double ainsi ses effectifs normands et entend s’appuyer sur l’implantation historique de DIMOé pour accélérer son développement sur l’axe Seine jusqu’au Cotentin. «Ces territoires concentrent en effet des secteurs fortement consommateurs d’énergie et confrontés à des enjeux majeurs de compétitivité, modernisation des installations, conformité réglementaire, performance industrielle et décarbonation», indiquent les dirigeants par voie de communiqué.

Pour Sylvain Gouffier, qui conserve la direction de DIMOé, «les collaborations menées avec succès entre nos équipes ces dernières années ont naturellement contribué à faire naître ce rapprochement». Un rapprochement qui a pour ambition de «faire de MANERGY un partenaire de référence des industriels dans la transformation de leurs modèles énergétiques», s'enthousiasme Benjamin Brullon, directeur général de Manergy.