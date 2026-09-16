Entreprises
Metz (57) Metz (57)
En bref
Événementiel

À Metz, la Région Grand Est met les jeunes entrepreneurs à l’honneur

La Région Grand Est organisera, jeudi 17 septembre 2026 à partir de 13 heures, la troisième édition du Jury « Grand Est Entreprenariat des Jeunes » à l’Hôtel de Région, place Gabriel-Hocquard, à Metz. L’événement prendra la forme d’un buffet-forum réunissant partenaires, candidats et anciens lauréats, autour de témoignages et d’échanges consacrés à l’entrepreneuriat des jeunes. Véronique Schmit, conseillère régionale et membre de la commission Jeunesse, participera à cette rencontre.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Ayu / Adobe Stock (Généré à l’aide de l’IA)

© Ayu / Adobe Stock (Généré à l’aide de l’IA)

Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 16 septembre 2026 - Mis à jour le 16 septembre 2026

Vingt partenaires et vingt-huit candidats sont attendus pour cette édition 2026. Le dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 29 ans, qu’ils soient étudiants, salariés ou demandeurs d’emploi. Il vise à mettre en valeur leurs initiatives entrepreneuriales, à renforcer leur autonomie et à soutenir la créativité ainsi que l’innovation sur l’ensemble du territoire régional.

La Région propose aux porteurs de projets un accompagnement financier pouvant atteindre 8 000 euros pour les initiatives prioritaires, notamment dans le domaine de la protection de l’environnement. Des aides de 5 000 à 6 000 euros peuvent également être accordées aux projets ruraux ou innovants, ainsi qu’aux initiatives distinguées par un prix « Coup de cœur ». Les candidats bénéficient aussi d’un accompagnement personnalisé assuré par des réseaux labellisés et d’une visibilité accrue.

Depuis 2017, 536 projets ont été soutenus, pour un investissement régional dépassant 2,4 millions d’euros. À 13 heures, six anciens lauréats viendront raconter leur parcours et partager leur expérience avec les participants. Deux trophées « Coup de cœur » seront ensuite remis afin de récompenser des projets particulièrement remarquables.