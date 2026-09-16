À Metz, la Région Grand Est met les jeunes entrepreneurs à l’honneur

Vingt partenaires et vingt-huit candidats sont attendus pour cette édition 2026. Le dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 29 ans, qu’ils soient étudiants, salariés ou demandeurs d’emploi. Il vise à mettre en valeur leurs initiatives entrepreneuriales, à renforcer leur autonomie et à soutenir la créativité ainsi que l’innovation sur l’ensemble du territoire régional.

La Région propose aux porteurs de projets un accompagnement financier pouvant atteindre 8 000 euros pour les initiatives prioritaires, notamment dans le domaine de la protection de l’environnement. Des aides de 5 000 à 6 000 euros peuvent également être accordées aux projets ruraux ou innovants, ainsi qu’aux initiatives distinguées par un prix « Coup de cœur ». Les candidats bénéficient aussi d’un accompagnement personnalisé assuré par des réseaux labellisés et d’une visibilité accrue.

Depuis 2017, 536 projets ont été soutenus, pour un investissement régional dépassant 2,4 millions d’euros. À 13 heures, six anciens lauréats viendront raconter leur parcours et partager leur expérience avec les participants. Deux trophées « Coup de cœur » seront ensuite remis afin de récompenser des projets particulièrement remarquables.