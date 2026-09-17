Les députés américains ont approuvé mercredi de nouvelles sanctions contre la Russie et ses alliés pour leur rôle dans la guerre contre l'Ukraine, un texte déjà adopté par le Sénat et soutenu par Donald Trump.

Ce projet de loi, qui prévoit pour la première fois côté américain de s'en prendre à la flotte fantôme de la Russie, a été adopté par 262 voix contre 159 et constitue la première action de taille du Congrès américain contre Moscou depuis le retour au pouvoir du président républicain.

Il vise aussi les secteurs russes de l'énergie et de la défense et s'en prend au président russe Vladimir Poutine et à d'autres hauts responsables.

Le texte donne surtout au président américain le pouvoir d'imposer des droits de douane pouvant atteindre jusqu'à 100% sur les cinq principaux pays importateurs de gaz et de pétrole russes, dont la Chine et l'Inde - une disposition qui pourrait bloquer son passage.

Les députés démocrates soutiennent les mesures en faveur de l'Ukraine mais sont réticents à donner à Donald Trump les coudées franches sur ces surtaxes douanières, son outil économique favori.

Attaque de drones

Les sénateurs démocrates avaient pourtant largement soutenu ces mesures, aboutissant à un passage par 86 voix contre 11 début août au Sénat.

Pour les soutiens du texte, le renforcement des sanctions contre la Russie et ses alliés, même indirects, est nécessaire alors que Moscou multiplie les frappes sur l'Ukraine. Mercredi, une attaque de drone russe sur un bus dans le sud du pays a fait au moins 5 morts.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est démené pour soutenir le texte, notamment lors d'une visite à Washington en juillet.

Ce projet de loi porte le nom de son principal créateur, le sénateur républicain Lindsey Graham, mort en juillet, farouche défenseur de l'Ukraine et pourfendeur de la Russie et de l'Iran, également visé par le texte.

Il poussait ce texte depuis avril 2025, mais Donald Trump, préférant prendre des mesures lui-même plutôt que de donner du pouvoir au Congrès, a freiné le projet de loi, jusqu'à un accord au début de l'été qui a permis son approbation par le Sénat.

La Chambre des représentants est pressée par le calendrier, les députés devant bientôt quitter Washington pour aller faire campagne pour les élections législatives de mi-mandat, organisées le 3 novembre.

"Une fois que le projet de loi aura été rapidement signé et entrera en vigueur, nous espérons que les Etats-Unis veilleront à sa stricte application afin de mettre fin aux flux financiers alimentant le trésor de guerre du Kremlin", a déclaré Svitlana Romanko, directrice de Razom We Stand.

"Chaque jour de retard, c'est un jour où nous devons enterrer davantage de personnes en Ukraine".