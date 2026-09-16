







Games Factory Beaune prévoit une journée spéciale pour marquer son 5e anniversaire. Le complexe accueillera d’abord, de 14 h à 17 h, les entreprises, les comités sociaux et économiques (CSE), les dirigeants, les responsables des ressources humaines et les acteurs économiques de Beaune et des environs.

Cette rencontre permettra aux professionnels de découvrir ou de redécouvrir les activités proposées par le complexe dans un cadre convivial. Ils pourront également échanger autour des possibilités d’organisation de séminaires, de team-building, d’événements d’entreprise ou encore de sorties pour les CSE.

Un pass à 22 euros pour le grand public

À partir de 17 h, Games Factory Beaune ouvrira ses portes au grand public pour une soirée dédiée à ses cinq ans. Pour l’occasion, un pass à 22 euros permettra d’accéder de manière illimitée aux différentes activités proposées sur place. Bowling, laser game, karaoké, Quiz Boxing et réalité virtuelle seront notamment accessibles avec cette formule.

La soirée sera également accompagnée de plusieurs animations. Le public pourra notamment tenter de gagner des lots et profiter de la présence d’un DJ et d’un magicien. Un photobooth sera aussi installé afin de permettre aux visiteurs de conserver un souvenir de cette journée anniversaire.

Avec cet événement, Games Factory Beaune entend remercier les clients présents depuis cinq ans, tout en renforçant ses liens avec les entreprises et les acteurs économiques locaux du territoire.



