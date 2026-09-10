Au cœur du quartier de la gare à Ribécourt-Dreslincourt (au nord de Compiègne), GRDF, l'OPAC de l'Oise et Clésence – bailleurs sociaux – , en partenariat avec la communauté de communes des Deux Vallées, ont réuni leurs compétences et les associations locales afin de rencontrer les habitants. Le sujet ? La transition écologique, énergétique et solidaire. «Le but est de démocratiser la transition énergétique et écologique à travers un événement solidaire, explique Rachida Chaira, responsable du développement social à Clésence. Nous montrons des petits gestes du quotidien à réaliser qui ont pour but de changer les habitudes».



Si ces acteurs sont impliqués dans la transition énergétique des logements depuis plusieurs années, ils s'accordent à mettre au centre l'action des locataires au sein de leur logement. «En donnant les clés et sous cette forme de rencontre au cœur d'un quartier, l'impact du message est plus fort, notamment chez les enfants», exprime Cécilia Leité-Troté, directrice de l'agence Compiègne de l'OPAC de l'Oise, qui participe pour la première fois à cette journée.

Et les bailleurs s'inscrivent pleinement dans cette transition qu'ils prônent. En 2025, l'OPAC de l'Oise (qui gère 29 200 logements) a consacré 26 millions d'euros, sur les 31 millions, à l'économie d'énergie de ses logements, et a enregistré une baisse de 13% de la consommation. Du côté de Clésence, en 2025, plus de 100 millions d’euros ont été investis pour améliorer la qualité de vie des habitant, dont l'objectif est de réduire de 35% les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine et de réaliser 60% des nouveaux projets en valorisant le bâti existant ou les friches.

Boucle vertueuse

Durant cette journée, les locataires de ces bailleurs ont eu la possibilité de collaborer a des ateliers, par exemple pour tester leurs connaissances sur le tri sélectif ou participer à des challenges, des spectacles et des jeux pédagogiques. L'association Les Abeilles du Noyonnais, qui gère une ruche communautaire, la Recyclerie du Pays du Noyonnais et l'association E2RS ont rejoint cette initiative pour mette en avant une autre façon de consommer à travers la seconde main, la production locale ou encore la réparation.

La commune de Ribécourt-Dreslincourt n'a pas été choisie au hasard, impliquée dans cette transition. La commune a d'ailleurs accéléré sa transition écologique en mettant en place une collecte des déchets alimentaires depuis janvier 2026. Ces déchets, qui génèrent du biométhane donc du gaz vert, sont insérés dans le bio-réseau de GRDF. «GRDF est partenaire des bailleurs car nous intervenons dans les campagnes de réhabilitation des logements notamment dans les économies d'énergies et la sécurisation des ouvrages, explique Marie-Line Journel, responsable grands comptes de GRDF. Et il y a de nombreux gestes quotidiens qui permettent de réduire sa consommation».

Cette Journée de la Transition est la quatrième qui a été organisée, et ce partenariat entre ces acteurs va être reconduit en 2027.



