Les premiers travaux avaient débuté en 2025 avec la rénovation des réseaux enterrés de chauffage, d’eau chaude sanitaire et d’eau froide, pour un montant de 920 000 euros. Le chantier s’est poursuivi cet été avec le remplacement des réseaux d’eau chaude et d’eau froide de l’internat. Le lycée a également été raccordé au réseau de chauffage urbain de l’UEM, dans le cadre d’un investissement de plus de 1,3 million d’euros. La production de chauffage et d’eau chaude fait aussi l’objet d’une restructuration, avec une mise en service prévue le 30 octobre prochain.

Des équipements pour mieux suivre les consommations

Le lycée va également bénéficier d’une Gestion Technique Centralisée (GTC), actuellement en cours d’installation sur les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ce système, qui représente plus de 150 000 euros d’investissement, permettra de suivre les consommations énergétiques en temps réel et d’ajuster le fonctionnement des installations.

Ces travaux ont été présentés le 26 août à Marie-Rose Sartor, conseillère régionale, lors d’une visite de l’établissement. À terme, ils doivent permettre d’améliorer le confort au quotidien pour les élèves et les personnels, tout en maîtrisant davantage les consommations d’énergie du lycée.