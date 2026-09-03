Dijon métropole investit 193 millions d’euros dans son UVE

Dijon métropole engage une nouvelle étape dans le développement de son Unité de Valorisation Énergétique, dans le cadre d’un programme d’investissement de 193 millions d’euros. Ce projet doit permettre d’accroître les performances énergétiques et environnementales de l’équipement, tout en renforçant sa contribution au réseau de chaleur urbain.

Créée en 1974, l’usine d’incinération des ordures ménagères de Dijon métropole avait pour mission de traiter les déchets ménagers du territoire. Conçue à l’origine comme une alternative à l’enfouissement, elle a progressivement évolué pour devenir une Unité de Valorisation Énergétique (UVE).

Aujourd’hui, le site ne se limite plus au traitement des déchets. La vapeur produite lors de leur incinération est transformée en électricité via un groupe turbo-alternateur. Elle permet également de produire de la chaleur avec trois échangeurs thermiques raccordés au réseau de chaleur urbain métropolitain. Près de 140 000 tonnes de déchets sont ainsi transformées chaque année en énergie.





Un programme d’investissement jusqu’en 2031

En 2026, Dijon métropole franchit une nouvelle étape dans le développement de son UVE, avec un programme d’investissement de 193 millions d’euros déployé d’ici à 2031. Le projet prévoit notamment une hausse significative de la contribution de l’UVE au réseau de chaleur urbain, tout en renforçant les performances énergétiques et environnementales du site. L’équipement doit également réduire fortement ses besoins en eau et en gaz grâce à une technologie innovante destinée au traitement des fumées.

À travers ces évolutions, l’UVE doit renforcer son rôle dans la production d’énergie locale. Elle doit également contribuer davantage à la décarbonation du territoire.