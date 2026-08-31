La filière hydrogène a rendez-vous à Nancy début octobre

L’écosystème de l’hydrogène a rendez-vous ! Le 5 octobre, le centre de congrès Prouvé de Nancy accueille la deuxième édition de H2 Ressources.

Acteurs publics, industriels, scientifiques vont se retrouver sous le thème générique : «Le sous-sol, nouvelle frontière de l’énergie».

L’hydrogène s’affiche dans la région comme un segment de développement certain, histoire de s’imposer à la transition énergétique tout en affichant une certaine souveraineté.

Pensé comme un congrès de référence, l’événement propose une journée complète de conférences, échanges et rencontres, autour des grands enjeux de la transition énergétique, de la mobilité et des territoires (programme complet sur le : https://www.h2ressources.fr/)

Filière en structuration

«L’hydrogène aujourd’hui n’est plus une question de chercheurs, c’est toute une filière qui s’organise mais qui doit encore réellement se structurer», assurait l’an passé un participant à ce congrès

La filière continue sa structuration afin de s’affirmer réellement dans le mix-énergétique décarboné et compétitif recherché aujourd’hui.