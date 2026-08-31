Transition énergétique
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La filière hydrogène a rendez-vous à Nancy début octobre

H2 Ressources, rencontre professionnelle réunissant l’écosystème national de la filière hydrogène, est de retour pour une deuxième édition le 5 octobre au centre des congrès Prouvé de Nancy. Fil rouge annoncé : «Le sous-sol, nouvelle frontière de l’énergie». 

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© DR. «Le sous-sol, nouvelle frontière de l’énergie», fil rouge annoncé de la 2e édition du congrès H2 Ressources, le 5 octobre au centre de congrès Prouvé à Nancy.

© DR. «Le sous-sol, nouvelle frontière de l’énergie», fil rouge annoncé de la 2e édition du congrès H2 Ressources, le 5 octobre au centre de congrès Prouvé à Nancy.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026

L’écosystème de l’hydrogène a rendez-vous ! Le 5 octobre, le centre de congrès Prouvé de Nancy accueille la deuxième édition de H2 Ressources. 

Acteurs publics, industriels, scientifiques vont se retrouver sous le thème générique : «Le sous-sol, nouvelle frontière de l’énergie».

L’hydrogène s’affiche dans la région comme un segment de développement certain, histoire de s’imposer à la transition énergétique tout en affichant une certaine souveraineté. 

Pensé comme un congrès de référence, l’événement propose une journée complète de conférences, échanges et rencontres, autour des grands enjeux de la transition énergétique, de la mobilité et des territoires (programme complet sur le : https://www.h2ressources.fr/)

Filière en structuration

«L’hydrogène aujourd’hui n’est plus une question de chercheurs, c’est toute une filière qui s’organise mais qui doit encore réellement se structurer», assurait l’an passé un participant à ce congrès 

La filière continue sa structuration afin de s’affirmer réellement dans le mix-énergétique décarboné et compétitif recherché aujourd’hui.