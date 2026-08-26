Bapaume pose la première pierre de sa chaufferie biomasse

Avec la volonté de faire de Bapaume un territoire exemplaire en matière de transition énergétique, la ville franchit une étape symbolique avec la pose de la première pierre de la chaufferie biomasse qui alimentera son futur réseau de chaleur, Bapaume Énergies. Porté par la municipalité en partenariat avec ENGIE, ce projet s'appuiera à 84 % sur une biomasse locale issue de plaquettes forestières.

Il permettra d'éviter l'émission de 2 500 tonnes de CO₂ chaque année et alimentera en chaleur les bâtiments publics et emblématiques de la ville, dont l'Hôtel de Ville, les écoles, l'hôpital et le centre pénitentiaire. Soutenu par un investissement de 17,5 millions d'euros, ce projet garantit une chaleur abordable, sécurisée et bas carbone pour les habitants et les services publics de Bapaume.

La cérémonie aura lieu le 4 septembre à 15h30 en présence de Jean-Jacques Cottel, maire de Bapaume, Jean-Gabriel Frey, directeur régional d'ENGIE et François-Xavier Lauch, préfet du Pas-de-Calais.