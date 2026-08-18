Depuis 2020, une borne avec deux postes de charge est en accès libre et gratuit au cœur du village de Montigny-en-Arrouaise, en plus de celle déjà disponible dans la cour de l’école. Des bornes de recharge électriques installées dans un village cela n’a rien d’exceptionnel, reconnaît le maire Christophe Parent, ce qui l’est plus c’est que le service soit entièrement gratuit. Depuis sa mise en place, l’initiative a retenu l’attention des média locaux, des chaînes de télés nationales et même d’un reporter néerlandais qui a fait le détour par la commune de 317 habitants au début de l’été. Cette initiative n’est pas un acte isolé, le maire écologiste, réélu en mars dernier, a fait de la transition écologique un engagement politique et tout dans la commune en témoigne.

Une communauté énergétique

Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toitures de cinq bâtiments communaux mais pas uniquement. Une communauté énergétique a été créée au sein du village : «nous partageons l’électricité produite localement» résume le maire. À titre personnel, Christophe Parent roule depuis une quinzaine d’années à l’électrique et produit l’électricité consommée à domicile. Une manière de penser l’avenir que l’élu tente de transposer à l’ensemble de la communauté villageoise. La prochaine étape dans le projet d’autoconsommation souhaitée pour la commune, devrait être l’implantation de deux éoliennes.

Des arbres et des abeilles

L’élu annonce l’installation prochaine d’une borne supplémentaire près du parc de jeux intergénérationnel, là où de jeunes arbres ont été plantés, à côté de pruniers plus anciens qui donnent de bons fruits appréciés des habitants. Autour du terrain de football également, de jeunes arbustes fruitiers ont été mis en terre, le maire se fait volontiers guide d’une installation à l’autre pour expliquer au visiteur la dynamique engagée … jusqu’à la parcelle située plus en retrait, où a été installé le rucher communal.