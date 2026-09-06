La ligne Dijon-Paris poursuit sa modernisation. Axe ferroviaire majeur pour les trains de voyageurs et de fret, cet itinéraire historique, mis en service en 1849, fait l’objet de deux opérations successives dans l’Yonne depuis le 24 août 2026. Au total, SNCF Réseau mobilise 8,7 millions d’euros et jusqu’à 65 agents en moyenne chaque jour.

Ces travaux s’inscrivent dans un programme plus large de modernisation de l’axe Dijon-Paris. Plus de 130 millions d’euros sont engagés par SNCF Réseau en 2026 pour régénérer cette infrastructure ferroviaire.





Trois aiguillages remplacés à Laroche-Migennes

À Laroche-Migennes, les travaux se dérouleront jusqu’au 11 décembre 2026, en semaine et en journée. Trois aiguillages seront renouvelés, avec également plus de 1 000 traverses et près de 3 000 tonnes de ballast remplacées. L’opération représente un investissement de 7,2 millions d’euros et mobilisera 40 agents ainsi que six entreprises spécialisées chaque jour.

Le second chantier se déroulera à Saint-Florentin, du 7 septembre au 16 octobre. Près de 6 kilomètres de rails seront renouvelés pour un montant de 1,5 million d’euros. En moyenne, 25 agents interviendront quotidiennement.

Pour limiter les perturbations, les principales interventions seront réalisées en journée, ce qui permettra de maintenir les circulations de fret pendant la nuit. SNCF Réseau prévoit également de préserver autant que possible les heures de pointe du matin et du soir pour les trains de voyageurs.

En semaine, des plans de transport adaptés seront maintenus jusqu’au 30 octobre. À partir de début novembre, les circulations reviendront à la normale. Quatre week-ends de travaux entraîneront toutefois des interruptions de circulation en septembre et en octobre.

Enfin, une partie du ballast retiré sera traitée puis réemployée sur de nouveaux chantiers ferroviaires. Cette réutilisation des matériaux accompagne les opérations de renouvellement de l’infrastructure.







