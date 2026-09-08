Clermont : Aurum & silver tisse sa toile dans les Hauts-de-France

«Après avoir travaillé six ans dans le rachat d’or pour un patron. J’ai voulu me lancer», raconte Dylan Fourdrain, 29 ans, natif de Clermont. C’est dans sa ville qu’il a ouvert sa première agence Aurum & silver (NDLR : or en latin et argent en anglais) en avril 2024. Chantilly a suivi en novembre 2024, Abbeville en octobre 2025 et Chauny il y a quelques jours.



Gagner la confiance des clients

Dylan Fourdrain emploie cinq personnes : une aux ressources humaines et quatre responsables d’agences. D’ici fin 2027, il mise sur un maillage de dix magasins, principalement dans les Hauts-de-France : «Plus on a d’agences, plus les clients ont confiance, pointe-il. Nous travaillons en direct fonderie. Les taux de courtage sont moins importants et les tarifs d’achats plus élevés que des concurrents. Actuellement, ils sont d’environ 78 euros du gramme pour de l'or 18 carats».

Pour s’implanter, Dylan Fourdrain a choisi des communes qui n’intéressent pas ses concurrents afin de gagner en proximité. Ainsi, Chauny, située ne compte pas 12 000 habitants. En cette année où le contexte géopolitique est tendu, il dresse un bilan positif pour cette valeur refuge : «L’or reste l'un des rares actifs capable de protéger réellement un patrimoine, assure t-il. Les fluctuations économiques renforce l'intérêt pour les actifs physiques, il conserve son pouvoir d'achat quand les prix augmentent et la demande mondiale est en hausse. Les banques centrales, les investisseurs et les particuliers renforcent leurs réserves, soutenant sa valeur. Beaucoup de jeunes nous en achètent».

Ils veulent profiter de leur or autrement

La très grande majorité des clients poussent la porte d’Aurum & silver suite à des successions : «Ils vendent des lingots, des louis, des bijoux, des dents… Le principal c’est que ceux qui ont de lingots aient des factures d’achat. Autrement, ils devront s’acquitter d’une taxe sur les métaux précieux de 11,5% destinée à l’Etat. Ils ne veulent pas les garder chez eux pour des raisons de sécurité ou veulent en profiter autrement, faire des voyages…. 10% vendent pour des raisons financières car, par exemple, leur voiture est tombée en panne», ajoute t-il.

Aurum & silver mise sur l’expérience clients pour bénéficier de très bons avis sur Google ou d’un bon bouche à oreille : «Nous accueillons les clients un par an, précise t-il. Nous fermons derrière nous. Pesage, pureté de l’or, cours du jour… toutes les informations sont données devant les clients. Nous les réglons par virement instantané ou par chèque. Ils apprécient».