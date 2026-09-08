Depuis presque un an, une nouvelle enseigne a fait son apparition sur le parvis Saint-Vulfran à Abbeville. Il s’agit d’Aurum & Silver (NDLR : or en latin et argent en anglais). Elle est tenue par Théo Mailler, 26 ans, ancien directeur d’une galerie d’art au Touquet. Natif de Blangy-sur-Bresle, il a répondu à une annonce pour devenir responsable de l’agence et se rapprocher de ses racines. Elle est spécialisée dans l’achatvente d’or (lingots, bijoux, pièces…) et d’argent.



Des avis très positifs sur Google

«J’ai suivi une formation durant trois mois, raconte t-il. Au départ, c’était un challenge car nous n’étions pas connus des gens. Cette activité souffre d’une image un peu néfaste… Moi, j’aime bien parler avec les gens, connaitre l’histoire de leurs objets, mener les négociations. Cela fait grandir!»

Miser sur l’expérience clients et le bouche à oreille permet à Théo Mailler de dresser un bilan positif avec une note moyenne de 4,9 sur 111 avis Google et peu de mauvais avis : «Nous avons fait une proposition d’achat d’or à une personne qui ne lui a pas plu, se rappelle t-il. L’autre a refusé de payer la taxe sur les métaux précieux de 11,5% pour l’Etat. Elle n’avait pas de factures d’achat. Nous savons que ce montant est important mais nous respectons la législation».

Ici, tout est fait pour mettre à l’aise les clients, qui font parfois des dizaines de kilomètres. Ils sont reçus un à un. Une fois à l’intérieur, Théo Mailler sécurise l’agence à la décoration cosy. Toutes les opérations sont réalisées devant les clients :

Des tarifs corrects

«Ceci est une pierre de touche, nous montre t-il ensuite. Nous grattons l’objet dessus. Ensuite, nous appliquons au pinceau un révélateur acide sur la marque laissée. Elle ne s’efface pas si c’est de l’or ou elle vire au rouge si c’est de l’argent. Ensuite, nous pesons».

Une fois, le marché conclu les clients, âgés en moyenne entre 40 et 75 ans, sont réglés par virement immédiat ou par chèque. Actuellement, les cours de l’or restent très haut. Pour du 18 carats, Aurum et Silver propose environ 78 euros du gramme : «Ces derniers mois, tout le monde a pu constater que l’or reste une valeur refuge, poursuit-il. D’ailleurs, nous avons une clientèle jeune qui investit dans ce métal».

Besoin urgent de liquidités, peur des cambriolages, envies de voyages, héritages… les clients d’Aurum & Silver se présentent pour des raisons diverses à Théo Mailler : «Parfois, ils sont dans des difficultés importantes. Cela ma touche beaucoup. Je suis content de les aider à ma manière», conclut-il.