Remettre de l'humain au cœur du recrutement : depuis cinq ans déjà, le Rallye de l'Emploi a lieu chaque année en Hauts-de-France, avec l'appui d'un réseau dédié. Douai, Hénin-Beaumont, Lens, Lille... ces agences Toma Intérim aident les entreprises dans leurs besoins de recrutement et ont lancé, en 2022, le premier Rallye de l'emploi sur les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Chaque jour, une nouvelle ville

Pendant huit jours, répartis sur deux semaines, les équipes régionales du réseau Toma Intérim vont donc sillonner des villes du Nord-Pas-de-Calais, où chaque arrêt deviendra un point de rencontre éphémère, accessible à tous et sans rendez-vous. Les équipes seront là pour écouter les candidats, comprendre leurs parcours et les aspirations, et proposer des opportunités adaptées dans des secteurs comme la logistique, le BTP, le tertiaire ou encore l'industrie.

Rendez-vous donc le 14 septembre à Lens, le 15 à Carvin, le 16 à Liévin, le 17 à Hénin-Beaumont, le 21 à Lille, le 22 à Wasquehal, le 23 à Sin-le-Noble et le 24 à Douai, avec pour objectifs : ne laisser aucun territoire de côté et cibler les réalités économiques de chaque bassin d'emploi. Le candidat repart soit avec une offre ciblée, soit avec un entretien ou une formation identifiée. En 2025, le Rallye de l'Emploi a permis de rencontrer 600 candidats.