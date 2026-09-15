Accessible à l’adresse agenda-bethune.fr depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ce site permet aux habitants et aux visiteurs de consulter facilement l’actualité de la commune. Concerts, expositions, marchés, animations de quartier, spectacles, permanences, rendez-vous municipaux et événements associatifs sont regroupés dans un agenda régulièrement actualisé. Les manifestations organisées par la Ville, notamment à La Fabrique, au Théâtre Municipal ou au Poche, y sont intégrées automatiquement. Grâce à un moteur de recherche et à différentes catégories, les utilisateurs peuvent sélectionner les sorties correspondant à leurs envies et à leurs disponibilités.

La plateforme s’ouvre également aux associations et aux commerçants béthunois. Les associations peuvent proposer gratuitement leurs événements, soumis à vérification avant publication. Les commerçants disposent pour leur part d’un espace consacré aux « Bons plans », où ils peuvent annoncer des animations, ventes flash, remises et offres spéciales. Après la création de leur compte, chacun bénéficie d’un espace personnel pour gérer et suivre ses publications.

Pensé pour une navigation simple et adaptée à tous les écrans, le site peut être ajouté comme raccourci sur un téléphone afin d’être consulté rapidement, à la manière d’une application. « Béthune, ça bouge ! » constitue ainsi un point d’entrée unique pour découvrir les initiatives municipales, associatives et commerciales de Béthune.